Новости Казани
· Полина Модестова

Недовольство граждан и грунтовые воды: в парке "Кырлай" могут сделать сквер 1100-летия принятия ислама

В Казани вместо «Кырлая» могут построить парк 1100-летия принятия ислама
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На месте снесенного для строительства Соборной мечети парка "Кырлай" в Казани могут устроить сквер 1 100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. С инициативой его создания выступили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и главный казый республики Джаиль хазрат Фазлыев. Для мусульман в новом общественном пространстве также планируют построить мечеть.

Изначально территория бывшего парка предназначалась именно для Соборной мечети, которая была бы рассчитана на 10 тысяч человек, однако позже строительство решили перенести на другую площадку. Одна из причин - недовольство граждан и сообщества архитекторов. Помимо этого, после исследований территория были выявлены высокие грунтовые воды, сообщает "Реальное время".

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