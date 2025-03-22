Небо над Казанью снова закрыли

В аэропорту Казани снова ограничили работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Небо над Казанью было закрыто в 18:36, и аэропорт приостановил как прием, так и отправку рейсов.

В Росавиации уточнили, что все службы, включая экипажи и авиадиспетчеров, принимают меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.

Последние ограничения в татарстанских аэропортах были введены всего несколько дней назад, 19 марта. Тогда Казань не работала час, а Нижнекамск — два. Вечером того дня небо снова открыли.