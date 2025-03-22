Новости Казани
· 16+ · Диана Вагапова

Небо над Казанью снова закрыли

В аэропорту Казани снова ограничили работу. Об ...

Фотограф: Marina Hinic: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/730778/

Подписаться на Дзен.канал

В аэропорту Казани снова ограничили работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Небо над Казанью было закрыто в 18:36, и аэропорт приостановил как прием, так и отправку рейсов.

В Росавиации уточнили, что все службы, включая экипажи и авиадиспетчеров, принимают меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.

Последние ограничения в татарстанских аэропортах были введены всего несколько дней назад, 19 марта. Тогда Казань не работала час, а Нижнекамск — два. Вечером того дня небо снова открыли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Американец умер во время БДСМ

Интересное в Казани

день назад

С 1 апреля взять ипотеку станет сложнее: рассказываем, как купить квартиру

уборка после дезинсекции от тараканов москва

Не у нас

день назад

Ученые рассказали о том, чем угрожает человечеству ускорение вращения Земли

Интересное в Казани

2 дня назад

На чем бизнес теряет деньги и как это предотвратить: конференция по безопасности в Казани

стиральная машина занусси ремонт в Уфе

Не у нас

день назад

Ученые: человек после остановки сердца продолжает мыслить

Новости Казани

день назад

Бизнесмен из Казани сдал полиции проплаченных "гаишников"

Новости Казани

день назад

Стали известны подробности смерти известного казанского дизайнера

Не у нас

день назад

Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови больше всего любят клещи

Не у нас

день назад

В Ютазинском районе произошло смертельное ДТП: пешеход погиб на месте
Новости Татарстана
день назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Согласно документации, подрядчику предстоит пер...

Не у нас

час назад

ИИ от Google научился превращать сложные исследования в аудио-подкасты

Интересное в Казани

день назад

Отправить ребенка в космос и не беспокоиться: почему в Казани все чаще отмечают детские праздники в виртуальной реальности

Новости Казани

час назад

Небо над Казанью снова закрыли

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане ожидается увеличение турпотока до 5%
В РТ суд не пустил арестованного главу Камских ...
Новости Татарстана
день назад

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане продукты подорожали на 3%

Новости Татарстана

3 часа назад

За начало 2025 года застройщики в Татарстане сдали более 1 млн кв. метров

Не у нас

4 часа назад

ИИ научился взламывать пароли. Как обезопасить свои данные?
Казанский офтальмолог создал Telegram-ассистент...
Интересное в Казани
4 дня назад

Казанский офтальмолог создал Telegram-ассистента для проверки зрения