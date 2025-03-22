Небо над Казанью снова закрыли
Фотограф: Marina Hinic: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/730778/
В аэропорту Казани снова ограничили работу. Об этом сообщили в Росавиации.
Небо над Казанью было закрыто в 18:36, и аэропорт приостановил как прием, так и отправку рейсов.
В Росавиации уточнили, что все службы, включая экипажи и авиадиспетчеров, принимают меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.
Последние ограничения в татарстанских аэропортах были введены всего несколько дней назад, 19 марта. Тогда Казань не работала час, а Нижнекамск — два. Вечером того дня небо снова открыли.
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