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Не выходят из угара: в Татарстане названы самые пьющие районы и города республики

Не выходят из угара: в Татарстане названы самые пьющие районы и города республики

Фото: lomolenobl.ru

По результатам 2022 года, город Набережные Челны лидирует среди других территорий Татарстана по количеству алкоголя, проданного в розницу. Об этом проинформировал глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов в ходе итоговой коллегии ведомства.

По показателям продажи алкогольных напитков за Набережными Челнами следует город Альтемьевск и далее по убывающей: Лаишевский, Верхнеуслонский, Тукаевский районы.

Казань оказалась на шестом месте в этом списке потребления алкогольной продукции. По предоставленным данным, реже всего алкоголь покупали в магазинах Мамадышского, Агрызского и Тетюшского районов.

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