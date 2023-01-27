Не выходят из угара: в Татарстане названы самые пьющие районы и города республики

По результатам 2022 года, город Набережные Челны лидирует среди других территорий Татарстана по количеству алкоголя, проданного в розницу. Об этом проинформировал глава Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов в ходе итоговой коллегии ведомства.

По показателям продажи алкогольных напитков за Набережными Челнами следует город Альтемьевск и далее по убывающей: Лаишевский, Верхнеуслонский, Тукаевский районы.

Казань оказалась на шестом месте в этом списке потребления алкогольной продукции. По предоставленным данным, реже всего алкоголь покупали в магазинах Мамадышского, Агрызского и Тетюшского районов.

