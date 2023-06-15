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· Полина Модестова

Не выбрал безопасную скорость: в Челнах водитель разбился насмерть, врезавшись в столб

В Набережных Челнах 15 июня водитель Lifan врезался в столб и погиб
Не выбрал безопасную скорость: в Челнах водитель разбился насмерть, врезавшись в столб

ГИБДД г. Набережные Челны

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Сегодня в половине пятого утра в Набережных Челнах на проспекте Вахитова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным ГИБДД Челнов, автомобиль марки Lifan не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в опору освещения. Мужчина двигался со стороны проспекта Мира в направлении проспекта Чулман.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, срезали крышу автомобиля, чтобы достать водителя. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что ему было 40 лет, а также он не был пристегнут ремнем в момент аварии.

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