Не выбрал безопасную скорость: в Челнах водитель разбился насмерть, врезавшись в столб

В Набережных Челнах 15 июня водитель Lifan врезался в столб и погиб

Сегодня в половине пятого утра в Набережных Челнах на проспекте Вахитова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным ГИБДД Челнов, автомобиль марки Lifan не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в опору освещения. Мужчина двигался со стороны проспекта Мира в направлении проспекта Чулман.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, срезали крышу автомобиля, чтобы достать водителя. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что ему было 40 лет, а также он не был пристегнут ремнем в момент аварии.