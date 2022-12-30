"Не все так хорошо, как ожидалось": синоптики Татарстана предупредили об ухудшении погоды в новогоднюю ночь

В Татарстане 31 декабря ночью местами пройдет небольшой снег. Днем в западной половине республики под влиянием передней части циклона ожидается снег, в отдельных районах слабая метель, температура составят от -3 до -8 градусов.

Предварительные прогнозы показывали более комфортную погоду, но теперь в прогноз внесены коррективы.



1 января погода в Татарстане будет формироваться под влиянием активных фронтальных разделов северо-западного циклона. Ожидается ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег, ночью местами сильный, метели с существенным ухудшением видимости и гололед.

Температура ночью составит -5..-10 градусов, на востоке при прояснениях до -13 градусов, днем повысятся до 0..-5 градусов. На дорогах местами ожидается образование снежных заносов и снежной каши.

