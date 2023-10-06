Не уступали дорогу на переходах: в Казани за сутки сбили двух детей

Двух детей сбили в Советском и Приволжском районах Казани за сутки 5 октября

В Казани за минувшие сутки было зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали девять человек, получившие травмы разной степени тяжести.

Водитель автомобиля «Лада» в возрасте 57 лет на уступил дорогу и сбил ребенка у дома №12 по А. Аббасова. Мальчик 11 лет пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему оказались ноебходимую помощь, после чего его отпустили из больницы.

В этот же день велосипедиста сбил 45-летний водитель автомобиля «Рено». Авария произошла у дома №2 по Мавлютова. Мужчина не уступил дорогу 12-летнему ребенку на регулируемом пешеходном переходе. В результате велосипедистом были получены травмы.

За прошедшие сутки к ответственности привлекли 522 водителя и 124 пешехода. Больше всего нарушений связаны с водителям. которые не стали уступать дорогу пешеходам.