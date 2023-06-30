Не соответствует ожидания: в Челнах музыканты оркестра "Визит" обратились к мэру

В Челнах музыканты джазового оркестра «Визит» обратились в мэрию по поводу зарплаты

В Набережных Челнах музыканты джазового оркестра "Визит" обратились к главе города Наилю Магдееву, выразив недовольство по поводу своей заработной платы. Они отметили. что она не соответствовала ожидания. Музыкантов выслушал заместитель руководителя исполкома Равиль Халимов.

Директор филармонии Нафиса Ахметшина рассказала, что на данный момент оформляются документы, идет переходный период. Были финансовые нарушения, которые приводятся в порядок.

С ее слов, распределение внебюджета включает в себя не только зарплату, но и расходы на другие нужды. Оркестр долгое время был без костюмов, компьютеров и аппаратуры. Сейчас шьются костюмы, на следующей неделе будет приобретена аппаратура. а также идут переговоры о фестивале и продолжается подготовка к новому сезону, сообщает chelny-izvest.ru.