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Не работал терминал и не было наличных: в Казани ребенка незаконно высадили из автобуса

В Казани разбираются в ситуации с высадкой кадета из автобуса из-за отсутствия наличных
Не работал терминал и не было наличных: в Казани ребенка незаконно высадили из автобуса

Дарья Порсева

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Первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обратилась к генпрокурору Игорю Краснову. Она попросила проверить министерство транспорта РТ и комитент по транспорту администрации Казани на предмет соблюдения законодательства после высадки из автобуса 11-летнего кадета.

В обращении, которое было опубликовано в телеграм-канале, она попросила организовать прокурорские проверки исполнения должностными лицами министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстана, комитета по транспорту администрации города, а также организацию - перевозчик, которой и принадлежит автобус, следовавший по 37 маршруту. Она также попросила проинформировать ее о результатах проведенных проверок.

Как рассказала Буцкая, у ребенка не было наличных, но были деньги на карте, а у водителя не работал терминал. Депутат заявляет, что водитель не имел права высаживать ребенка.

Она также обратилась к минтрансу с вопросами о том, до каких пор будут создаваться риски для жизни и здоровья детей. Также депутат поинтересовалась, в связи с чем на маршрут выходит транспорт с неработающим терминалом.

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