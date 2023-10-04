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Не повезло со старшей по дому: в Казани появится парк имени Айрата Хайруллина

Парк имени Айрата Хайруллина появится на улице Газовой у дома №7 в Казани
Не повезло со старшей по дому: в Казани появится парк имени Айрата Хайруллина

Яна Лаушкина

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Парк имени погибшего депутата Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина появится в Казани. Он будет находиться с фасадной части дома №7 по Газовой, о чем рассказали в мэрии города. Жители ранее пожаловались на то, что их двор не благоустраивают и отметили, что им не повезло со старшей по дому.

В комитете ЖКХ заявили, что по сообщению управляющей компании, благоустройство двора здесь действительно не предусмотрено, но вот с фасадной части дома планируют открыть парк имени Хайруллина.

Власти города рассказали, что в список вошли дворы, в дома не новостройки, а дорожное покрытие не ремонтировали ранее. Благоустроить придомовую территорию и детскую площадку можно, к примеру, за счет средств по статье «текущий ремонт», отмечают в мэрии. Для этого жителям необходимо принять решение протоколом на общем собрании и передать его УК или ТСЖ. Работы могут быть выполнены при наличии средств.

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