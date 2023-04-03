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"Не отдам!": жена должника в Татарстане забаррикадировалась в машине и отказалась отдавать ее приставам за долги

В Татарстане жена должника по кредиту отказалась выходить из авто, не давая приставам арестовать машину
"Не отдам!": жена должника в Татарстане забаррикадировалась в машине и отказалась отдавать ее приставам за долги

Фото: kp.ru

В Казани судебные приставы-исполнители попали в сложную ситуацию, пытаясь арестовать автомобиль, который принадлежит злостному неплательщику по автокредиту. Как проинформировали в ГУ ФССП РФ по Татарстану, приставы арестовали Hyundai, обнаруженный на парковке.

Машина владельцем была приобретена в кредит, но платить по нему мужчина не торопился, в итоге сумма долга превысила 1,7 миллиона рублей.

Однако жена должника решила любой ценой сохранить машину. Она закрылась в салоне и отказывалась выходить из нее. Только через час она, видимо, смирившись с неизбежным, покинула авто.

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