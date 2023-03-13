"Не оценили юмора": Роспотребнадзор Татарстана подал в суд на стендап-клуб Казани

Роспотребнадзор РТ обратился в суд с иском против стендап-клуба Казани

Управление Роспотребнадзора по Татарстану обратилось в суд с иском против казанского стендап-клуба. Об этом сообщает 116.RU со ссылкой на жительницу Казани, которая и пожаловалась в санитарное ведомство на заведение.

"Клубу было выдано предписание, его они проигнорировали. Обращение в Роспотребнадзор я написала повторно. И после этого они подали в суд по факту двух нарушений: во-первых, за то, что в заведении требуют депозит, что уже незаконно, а во-вторых, у них неправильно составлено меню", — прокомментировала пострадавшая.

Девушка оказалась недовольна тем, что в клубе ей навязывали дополнительные услуги в виде карты лояльности.

При регистрации карты обещают начислить 500 приветственных бонусов, которые можно потратить в клубе. Ольга решила воспользоваться предложением, но своих бонусов она не получила.

Также она сделала заказ и сразу отказалась от него, но в клубе заявили, что отказаться от заказа нет возможности. За это Роспотребнадзор и выписывал клубу предписание об устранении нарушений.