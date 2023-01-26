"Не обходится без потерь": депутат из Татарстана, отправившийся добровольцем на СВО, рассказал о текущей обстановке на фронте
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Отправившийся добровольцем в зону СВО татарстанский депутат Госсовета Эдуард Шарафиев вышел на связь и проинформировал, как обстоят дела на текущий момент на фронте, пишет 116.RU. По его словам, в его штурмовой бригаде "Ветераны" уже есть погибшие товарищи.
"Конечно, в нашем деле не обходится без потерь. Есть, к сожалению, и погибшие товарищи, и раненые, но наш коллектив очень сплоченный и высокомотивированный. У нас ведь добровольческое подразделение, сюда все пришли по собственному желанию", — сообщил Шарафиев.
Гуманитарная помощь приходит, отметил народный избранник, с этим проблем нет. По словам Шарафиева, пока он не принял окончательного решения, продлевать ли контракт. В зону СВО он отправился в ноябре 2022 года с контрактом сроком действия в 4 месяца.
"После окончания контракта я в любом случае получу право на отпуск и тогда приму окончательное решение. Но в любом случае, я буду принимать самое активное участие в СВО в любом статусе — либо как доброволец, либо как волонтер, тут всем хватит работы", — заключил народный избранник.