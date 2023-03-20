Не хочешь по-хорошему: в Казани кондуктор избила пьяного пассажира, отказавшегося платить за проезд
Фото: социальные сети
В Казани случился еще один общественно-транспортный конфликт: очевидцы в соцсетях сообщают об избиении нетрезвого пассажира в одном из автобусов города. На кадрах разгневанная кондктор бьет мужчину руками, а тот отбивается ногами.
Очевидцы утверждают, что конфликт начался после того, как нетрезвый пассажир отказался оплатить проезд.
Никто из пассажиров в драку не полез, конфликт остановил водитель автобуса - он вытащил пассажира из салона.
Официальной информации по данному инциденту пока не поступало.