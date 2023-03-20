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Не хочешь по-хорошему: в Казани кондуктор избила пьяного пассажира, отказавшегося платить за проезд

В Казани кондуктор автобуса избила пьяного мужчину за отказ оплатить проезд
Не хочешь по-хорошему: в Казани кондуктор избила пьяного пассажира, отказавшегося платить за проезд

Фото: социальные сети

В Казани случился еще один общественно-транспортный конфликт: очевидцы в соцсетях сообщают об избиении нетрезвого пассажира в одном из автобусов города. На кадрах разгневанная кондктор бьет мужчину руками, а тот отбивается ногами.

Очевидцы утверждают, что конфликт начался после того, как нетрезвый пассажир отказался оплатить проезд.

Никто из пассажиров в драку не полез, конфликт остановил водитель автобуса - он вытащил пассажира из салона.
Официальной информации по данному инциденту пока не поступало.

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