Не хочешь по-хорошему: в Казани кондуктор избила пьяного пассажира, отказавшегося платить за проезд

В Казани кондуктор автобуса избила пьяного мужчину за отказ оплатить проезд

В Казани случился еще один общественно-транспортный конфликт: очевидцы в соцсетях сообщают об избиении нетрезвого пассажира в одном из автобусов города. На кадрах разгневанная кондктор бьет мужчину руками, а тот отбивается ногами.

Очевидцы утверждают, что конфликт начался после того, как нетрезвый пассажир отказался оплатить проезд.

Никто из пассажиров в драку не полез, конфликт остановил водитель автобуса - он вытащил пассажира из салона.

Официальной информации по данному инциденту пока не поступало.