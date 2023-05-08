В Татарстане мужчина расправился с бывшей, которая ушла жить к соседу

В Следкоме Татарстана сообщили, что завершено расследование уголовного дела об убийстве 42-летней жительницы Елабуги. С ней жестоко расправился бывший сожитель, который не смог смириться, что женщина ушла от него к соседу.

В марте пара гостила у соседа. И после застолья сожители поругались. Причиной стал отказ женщины возвращаться домой. Она заявила, что остается у соседа.

Мужчина ушел один. На следующий день женщина пришла домой, чтобы забрать свои вещи, а потом вернулась обратно к соседу. Не стерпев обиды, мужчина взял нож и пошел выяснять с бывшей отношения. От полученного ножевого ранения она скончалась.

Вину мужчина отрицать не стал, дело с обвинительным заключением направлено в суд.