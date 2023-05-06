Жительница Казани решила отомстить и дала ложные показания об изнасиловании

Жительница Казани из чувства мести заявила об изнасиловании.

Следователи установили, что в феврале текущего года 27-летняя девушка обратилась к 36-летнему другу с просьбой дать денег на покупку новой одежды. Но мужчина отказал. Тогда он и пошла в полицию писать заявление об изнасиловании.

Несмотря на то, что ее предупредили об ответственности за ложный донос, она дала ложные показания, которые не подтвердились при расследовании. За это девушку привлекли к уголовной ответственности. Материалы дела направлены в суд.