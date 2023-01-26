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"Не брат ты мне!": Татарстан просит разорвать связи с некоторыми городами-побратимами

"Не брат ты мне!": Татарстан просит разорвать связи с некоторыми городами-побратимами

Фото: kg-portal.ru

Татарстан призывает расторгнуть существующие отношения с городами-побратимами из недружественных стран и принять дружбу лояльных государств.
На заседании парламента республики Татарстан депутат Альберт Ягудин предложил на региональном и федеральном уровнях расторгнуть все соглашения и договоренности с городами-побратимами из недружественных государств.

На смену устаревшим отношениям он призывает развить новую систему отношений с городами-побратимами, которым будет легче оказывать помощь. Так, город Донецк является побратимом Казани еще с 2002 года, но теперь это - российский город, и все соглашения, принятые ранее, нужно отредактировать. Стать городом-побратимом Казани желает и Лисичанск. Инициативу по достоинству оценил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

На данный момент у Казани рекордное число городов-побратимов из РФ и зарубежных стран. Всего 68 городов, 38 из которых находятся в 23 странах мира. Города Германии, Италии, Латвии и Франции, вероятнее всего, скоро уйдут из этого списка. Но придут города дружественных стран. Недавно Казань обзавелась братскими отношениями с китайским Цицикаром и абхазским Сухумом.

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