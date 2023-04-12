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Названа новая дата общегородского субботника в Казани в апреле 2023 года

В Казани назвали новую дату проведения общегородского субботника
Названа новая дата общегородского субботника в Казани в апреле 2023 года

Фото: kzn.ru

В Казани общегородской субботник, намеченный на 29 апреля, перенесли на другую дату. Сейчас стало известно из сообщения пресс-службы мэрии, что субботник состоится 22 апреля.

Все горожане смогут стать участниками акции. Приглашаются желающие помочь с уборкой в Горкинско-Ометьевский лес, парки Победы и имени Горького, на берег озера Комсомольского.

Решение о переносе даты общегородского субботника приняли местные власти. 22 апреля также планируется привести в порядок территории Русско-Немецкой Швейцарии, парка в Салават Купере, им.Тинчурина и им.Урицого, сделать генеральную уборку на бульваре "Фестивальный" и у Центра семьи "Казан".

Годом ранее, прошлой весной, на уборку городских улиц вышли около 60 тысяч казанцев. Они общими усилиями убрали более 17 тысяч кубометров мусора.

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