Наталья Терентьева стала победительницей лыжной гонки России среди женщин

На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани, победу в скиатлоне одержала Наталья Терентьева.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 километров классическим и свободным стилем за 54 минуты 20 секунд. Серебряным призёром стала её сестра Дарья Непряева, уступившая 4,8 секунды. Третье место заняла Алина Пеклецова, проигравшая победительнице 5,4 секунды.

Для 29-летней Терентьевой это уже третья подряд победа на всероссийских соревнованиях.