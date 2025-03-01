Наталья Терентьева стала победительницей лыжной гонки России среди женщин
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На чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Казани, победу в скиатлоне одержала Наталья Терентьева.
Спортсменка преодолела дистанцию в 10 километров классическим и свободным стилем за 54 минуты 20 секунд. Серебряным призёром стала её сестра Дарья Непряева, уступившая 4,8 секунды. Третье место заняла Алина Пеклецова, проигравшая победительнице 5,4 секунды.
Для 29-летней Терентьевой это уже третья подряд победа на всероссийских соревнованиях.
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