Новости Казани
· Служба новостей

Нашумевший и оскандалившийся сериал "Слово пацана" про лихие 90-е в Казани снова начали снимать

Нашумевший и оскандалившийся сериал "Слово пацана" про лихие 90-е в Казани снова начали снимать

Фото: kazanreporter.ru

По данным "Бизнес Онлайн", оскандалившийся еще до начала съемок сериал "Слово пацана" про лихие бандитские 90-е в Казани, снова начали снимать. Но создатели картины пока отказываются официально комментировать возобновление работы над картиной.

Впрочем, для Татарстана проект закрыт: в республике не будут проводить кастинги, не будут организовывать съемочный процесс.

Работа над сериалом про казанских бандитов приостановилась весной этого года. Перед этим прошли кастинги, отобрали 240 жителей Казани и 40 жителей Челнов. Съемки должны были пройти с ноября 2022 года по февраль 2023 года.

Что послужило причиной прекращения работы над картиной про криминальную жизнь Казани, до сих пор неизвестно. Негативно в идее сериала отнеслись власти Татарстана, Ирина Волынец и общественники.
Режиссером сериала "Слово пацана" выступит Жора Крыжовников — автор фильмов "Самый лучший день", "Горько".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Мать целых три месяца оплакивала погибшего в СВО сына, а потом узнала, что он жив и стал героем из передачи на ТВ

Интересное

день назад

Актер против таролога: редакция проверила, стоит ли казанцам доверять эзотерикам

https://egeturbo.ru/bio/kursy-ege-biologiya-s-nulya

Новости мира

21 час назад

"Потери колоссальны, мы даже не считаем тела": командир ВСУ Кузик рассказал, что происходит сейчас в полях под Артемовском

Интересное

2 дня назад

Казанцы теперь могут купить качественный говяжий коллаген с витамином С - доставка до ближайшего пункта выдачи

Профи - оператор 1с с обучением

Новости России

5 часов назад

На Украину в Днепропетровскую область вошел польский спецназ: стали известны их цели

Новости России

день назад

Крик души жен и мам бойцов СВО: женщины обратились к Шойгу и потребовали применить опыт Великой Отечественной

Новости мира

день назад

"Необходима стойкость": в Британии заявили о начале войны с РФ

Новости России

день назад

План "Гросс Капут": прозванный "Армагеддоном" генерал Суровикин дожимает Киев

Новости России

день назад

Судмедэксперт: на телах бойцов ЛНР, возвращенных Украиной, есть следы нечеловеческих пыток
Общество
4 часа назад

"Что касается смерти, то о ней я не думаю": депутат из Татарстана Шарафиев рассказал, как ему воюется на передовой в зоне СВО

"Что касается смерти, то о ней я не думаю": депутат из Татарстана Шарафиев рассказал, как ему воюется на передовой в зоне СВО

Новости Казани

2 часа назад

"Сносят ворота и бегут из части": в Сеть вбросили фейк о мобилизованных, которые бунтуют в части в Казани и убегают оттуда

Полезное

день назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?

Новости мира

4 часа назад

Американский институт изучения войны ISW подтвердил, что ВС России продвигаются вперед на Украине

Новости России

9 часов назад

Тактика отчаявшихся: ВСУ начали пытаться сдерживать наступление ВС РФ "живой массой"
В Казани с 6 декабря будет ограничено движение по улице Короленко

Интересное

13 часов назад

"Страшные битвы": сын Вольфа Мессинга Дмитрий Киселев впервые рассказал о послании Ванги относительно будущего России

Новости России

18 часов назад

И Крым наш, и Сноуден теперь тоже наш: бывший сотрудник спецслужб США Сноуден принял присягу и получил гражданство РФ

Новости Казани

19 часов назад

В квартире родителей казанского ЛГБТ-активиста Зайцева прошли обыски: что искали у открытого гея?
Японский чизкейк и английский завтрак: теперь казанцам бесплатно доставляют экзотичные продукты и готовую еду