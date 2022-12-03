Нашумевший и оскандалившийся сериал "Слово пацана" про лихие 90-е в Казани снова начали снимать

По данным "Бизнес Онлайн", оскандалившийся еще до начала съемок сериал "Слово пацана" про лихие бандитские 90-е в Казани, снова начали снимать. Но создатели картины пока отказываются официально комментировать возобновление работы над картиной.

Впрочем, для Татарстана проект закрыт: в республике не будут проводить кастинги, не будут организовывать съемочный процесс.

Работа над сериалом про казанских бандитов приостановилась весной этого года. Перед этим прошли кастинги, отобрали 240 жителей Казани и 40 жителей Челнов. Съемки должны были пройти с ноября 2022 года по февраль 2023 года.

Что послужило причиной прекращения работы над картиной про криминальную жизнь Казани, до сих пор неизвестно. Негативно в идее сериала отнеслись власти Татарстана, Ирина Волынец и общественники.

Режиссером сериала "Слово пацана" выступит Жора Крыжовников — автор фильмов "Самый лучший день", "Горько".