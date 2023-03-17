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Нашумевшее видео казанских школьников под песню Shaman "Я русский" назвали монтажом и происками врагов

Нашумевшее видео под песню Shaman с казанскими школьниками назвали монтажом и происками врагов
Нашумевшее видео казанских школьников под песню Shaman "Я русский" назвали монтажом и происками врагов

Фото: скриншот

В Сети вызвал большой резонанс ролик с участием казанских школьников, которые под песню Shaman "Я русский" дружно вскидывают руки, напомнив пользователям Сети нацистское приветствие.
Как пишет "БО", директор лицея № 186, где якобы снято видео, Азит Замалдинов заявил, что видео - монтаж и происки врагов.

Как объяснил Замалдинов, по соцсетям разошлось видео подготовки к конкурсу "Большая перемена", в котором лицей победил и на районном, и на городском этапе. Одно из направлений фестиваля — патриотическое воспитание, и номер посвящен только этому.

Кто снял видео, вызвавшее неоднозначную реакцию, выясняется. Директор учебного заведения сообщил "БО", что само выступление опубликовано на странице лицея в системе edu.tatar.

"То, что разошлось по соцсетям, — это конкуренты, монтаж", — сказал директор. На уточняющий вопрос, какие именно конкуренты, Тамалдинов ответил: "Все хотят выиграть".

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