Нашумевшее видео казанских школьников под песню Shaman "Я русский" назвали монтажом и происками врагов

Нашумевшее видео под песню Shaman с казанскими школьниками назвали монтажом и происками врагов

В Сети вызвал большой резонанс ролик с участием казанских школьников, которые под песню Shaman "Я русский" дружно вскидывают руки, напомнив пользователям Сети нацистское приветствие.

Как пишет "БО", директор лицея № 186, где якобы снято видео, Азит Замалдинов заявил, что видео - монтаж и происки врагов.

Как объяснил Замалдинов, по соцсетям разошлось видео подготовки к конкурсу "Большая перемена", в котором лицей победил и на районном, и на городском этапе. Одно из направлений фестиваля — патриотическое воспитание, и номер посвящен только этому.

Кто снял видео, вызвавшее неоднозначную реакцию, выясняется. Директор учебного заведения сообщил "БО", что само выступление опубликовано на странице лицея в системе edu.tatar.