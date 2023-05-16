Романтически настроенный мужчина в Казани удивил прохожих плакатом "Настроение влюбиться"

В социальных сетях распространяются изображения казанца, который от переизбытка эмоций по случаю весны развернул плакат на мосту через протоку Булак в центральной части города.

Надпись на плакате гласила: "Настроение влюбиться".

О личности героя дня ничего не сообщается, как неизвестно и то, что заставило его выйти на улицу. Вероятно, мужчина просто хотел познакомиться к симпатичной девушкой. Надеемся, что ему это удалось.

