Романтически настроенный мужчина в Казани удивил прохожих плакатом "Настроение влюбиться"

"Настроение влюбиться": романтически настроенный мужчина в Казани удивил прохожих
Фото: социальные сети
В социальных сетях распространяются изображения казанца, который от переизбытка эмоций по случаю весны развернул плакат на мосту через протоку Булак в центральной части города.
Надпись на плакате гласила: "Настроение влюбиться".
О личности героя дня ничего не сообщается, как неизвестно и то, что заставило его выйти на улицу. Вероятно, мужчина просто хотел познакомиться к симпатичной девушкой. Надеемся, что ему это удалось.