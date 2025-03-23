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Насколько эффективна программа переобучения в Татарстане?

В 2024 году в Татарстане прошли переподготовку ...

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В 2024 году в Татарстане прошли переподготовку 4,3 тысячи человек, однако устроиться на работу после курса удалось лишь 80% участников. Несмотря на положительные результаты, в Госсовете республики считают, что такая программа полностью проблему нехватки кадров не решит.

Программа бесплатного переобучения продолжится в рамках нового нацпроекта «Кадры». В Минтруда РТ уточнили, что она доступна отдельным категориям — безработным, мамам в декрете, людям старше 50 лет, гражданам с инвалидностью и другим. Прежде чем приступить к обучению, нужно пройти профориентацию в центре занятости.

В прошлом году наибольшим спросом пользовались IT-специальности, а также курсы по бухгалтерии, финансам, педагогике и управлению персоналом. Всего в списке теперь 360 направлений — от рабочих профессий до IT и сельского хозяйства.

Однако не все предприятия могут участвовать в программе. Например, на КАМАЗе заявили, что существуют ограничения: участвовать могут только работники, задействованные в выпуске определённой продукции. Там реализуют собственную программу обучения. Аналогичная ситуация — в сельхозхолдинге «Чистополье», который не попал в программу, но был бы не против.

В Ассоциации промышленников Татарстана отмечают, что эффективность программы пока сложно оценить — отзывов от предприятий мало.

Ранее представители оборонной промышленности также жаловались на нехватку кадров. В Минтруда сообщили, что на обучение сотрудников ОПК выделяются отдельные федеральные средства. В 2024 году обучили 447 человек из 43 предприятий.

По словам депутата Марата Галеева, даже в советское время государство готовило специалистов с запасом, но многие в итоге не шли работать по специальности. Ситуация сохраняется и сейчас: не все, кто учится, будут эффективно трудиться. Тем не менее, он уверен, что переобучение необходимо, особенно в условиях цифровизации экономики.

По данным Минтруда, Татарстан входит в 2025 год с дефицитом кадров — на рынке труда требуется 37,2 тысячи работников. При этом безработных — всего 3,2 тысячи человек. Самый большой спрос — в торговле, IT, автосфере, а также в медицине и фармацевтике.

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