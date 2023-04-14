В Казани в студенческой поликлинике на Оренбургском тракте обнаружена корь

В студенческой поликлинике на Оренбургском тракте, 95 обнаружили корь. Со слов очевидцев, сейчас учреждение закрыто, пациентов из нее не выпускают.

«Нас просто закрыли и не выпускают. Пока ничего не понятно. Всех заставили надеть маски и говорят о каких-то заражённых корью. Честно, напоминает фильм-апокалипсис. Мы все напуганы и находимся в панике. Кто-то даже из окон выпрыгивае, не выдерживая. Сейчас уже идет 3 час как мы тут заперты без еды и воды», — говорит анонимный очевидец событий.

PROKAZAN ждет комментария от поликлиники по поводу инцидента.

UPD: Посетителей поликлиники не выпускают уже третий час. Некоторые, по словам очевидцев, пытаются выбраться, открывая окна поликлиники.