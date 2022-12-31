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"Нас не сломить!": Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики

"Нас не сломить!": Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики

Фото: commons.wikimedia.org

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики и поздравил их с наступающим Новым годом. Он отметил, что уходящий год был полон испытаний, но они только сплотили многонациональный народ.

"В условиях Специальной военной операции, борьбы за суверенитет и мирное будущее мы все объединились вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, наших защитников и героев Отечества, поддерживаем семьи военнослужащих. Нас не сломить, Победа будет за нами!", — заявил Президент республики.

Республика, по словам Минниханова, даже в нынешних реалиях, смогла сохранить все социальные гарантии, развивается экономика.

Минниханов отметил, что нефтяники и нефтехимики, энергетики и машиностроители, строители и дорожники продолжают славные традиции, заложенные предыдущими поколениями татарстанцев. Учащиеся и студенты побеждают на международных и всероссийских олимпиадах, демонстрируя высокий уровень подготовки. Врачи, учителя, работники социальной сферы добиваются признания на федеральном уровне, непременно совершенствуя профессиональное мастерство. Добровольцы делятся теплом своих сердец и помогают тем, кто нуждается в поддержке.

"Отмечу, что этот год мы завершаем достойно, и главная заслуга принадлежит вам, уважаемые татарстанцы! Я хочу поблагодарить каждого из вас за созидательный труд и веру в себя! Ведь всё зависит от нас самих!", — добавил Президент РТ.

Президент республики также напомнил, что 2023 год объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций. Минниханов выразил надежду, что все мероприятия в рамках этого года будут способствовать сохранению и развитию культур и языков, национальных традиций.

"Новый год принято встречать в кругу родных и близких сердцу людей. Сегодняшнее время демонстрирует ценность дружбы, поддержки друг друга, проявления заботы к любимым. Пусть наступающий год станет для всех нас годом побед, подарит радость, принесет счастье в каждый дом, наполнится улыбками детей и взрослых. Желаю вам, уважаемые татарстанцы, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!", — подытожил Рустам Минниханов.

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