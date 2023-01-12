Наш человек: как уроженец Казани стал главным в зоне СВО - что известно о генерале Герасимове?

Командующим Объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции назначен Валерий Герасимов. Соответствующий приказ подписал министр обороны России Сергей Шoйгу, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Решение было одобрено и президентом РФ Владимиром Путиным. На этом посту Герасимов сменил генерала Сергея Суровикина.

Для казанцев Герасимов - "свой человек". Он родился 8 сентября 1955 года в Казани.

Окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Командовал взводом, ротой, батальоном в Северной группе войск и Дальневосточном военном округе.

После окончания в 1987 г. Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского проходил службу начальником штаба и командиром танкового полка, начальником штаба мотострелковой дивизии в Прибалтийском военном округе. С 1993 по 1995 г. – командир мотострелковой дивизии в Северо-Западной группе войск.

После окончания в 1997 г. Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ проходил службу в должностях первого заместителя командующего армией в Московском военном округе, заместителя командующего, начальника штаба и командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе.

С 2003 по 2005 г. – начальник штаба Дальневосточного военного округа. С 2005 г. – начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил РФ, а с декабря 2006 г. – начальник штаба Северо-Кавказского военного округа.

В декабре 2007 г. назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, а в феврале 2009 г. – командующим войсками Московского военного округа.

С декабря 2010 г. – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С 26 апреля 2012 г. – командующий войсками Центрального военного округа.

Указом президента РФ от 9 ноября 2012 г. назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первым заместителем министра обороны Российской Федерации.

Является Героем Российской Федерации.

Награжден орденами «Святого Георгия» III и IV степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с мечами, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени c мечами, орденом «За военные заслуги», орденом Почета, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени и рядом медалей.