Нарядился в новую корпоративную ливрею: ОАК продемонстрировала произведенный в Казани Ту-214

ОАК продемонстрировала новый произведенный в Казани Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация представила новый облик произведенного в Казани Ту-214 в корпоративных цветах компании. Фотографии появились в телеграм-канале организации.

В пресс-службе рассказали, что ОАК продолжает формировать гражданскую линейку и теперь среднемагистральный пассажирский Ту-214, который был произведен в Казани, «нарядился в новую корпоративную ливрею ОАК».

Самолет, который принадлежит ИФК, после окончания всех работ по подготовке и эксплуатации на регулярных рейсах, станет частью парка авиакомпании Red Wings и приступит к перевозке пассажиров.