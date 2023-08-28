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Направят около 9 миллионов: в Казани займутся устранением стихийных свалок

Власти Казани потратят на устранение стихийных свалок около 9 млн рублей
Направят около 9 миллионов: в Казани займутся устранением стихийных свалок

Илона Боянова

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Администрация Советского района исполкома Казани направит 8,8 миллиона рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, а также на услуги по вызову и размещению отходов.

Согласно опубликованному на сайте госзакупок тендеру, заниматься разбором стихийных свалок подрядчик будет до 15 декабря 2023 года. До этого ему будут поступать заявки от заказчика, а после исполнителю предстоит очищать территорию от мусора. Необходимо будет также предоставлять фотоотчет о проделанной работе. Конкретно на эти цели будет направлено 3,1 миллиона рублей.

Еще 5,7 миллиона рублей - та сумма, в которую обойдутся услуги по транспортированию и размещению отходов при ликвидации несанкционированных свалок мусора. Вывозить его необходимо в специально оборудованные сооружения.

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