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"Направят еще 770 миллионов": под Казанью строится дорога к жилой застройке

На строительство дороги к жилой застройке под Казанью потратят еще 770 миллионов рублей
"Направят еще 770 миллионов": под Казанью строится дорога к жилой застройке

Юлия Марченко

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Стало известно, что на строительство новой автомобильной дороги в Лаишевском районе было выделено еще больше 773 миллионов рублей из бюджета Татарстана. Данная дорога предназначена для того, чтобы обеспечить подъезд к жилой застройке, территория которой составляет 179 гектаров. Информация ооб этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГИСУ РТ.

Напомним, что протяженность дороги составит 5,2 км. Она примыкает к дороге, соединяющей село Усады и поселок Столбище. Проектными решениями было предусмотрено занятие земельных участков лесного фонда ГБУ "Пригородное лесничество" Столбищенского участкового лесничества, общая площадь которого 8 372 км. м. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2024 года.

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