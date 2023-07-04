Направят 64 миллиона: в Татарстане проведут диагностику и паспортизацию дорог

В Татарстане выполнят диагностику и паспортизацию дорог за 64 миллиона рублей

На сайте госзакупок появился тендер, согласно которому в Татарстане планируют провести диагностику и паспортизацию автомобильных дорог общего пользования. Из бюджета на эти цели будет выделено 64 миллиона рублей. Заказчиком выступит ГБУ "дирекция финансирования грограмм дорожных работ".

Согласно опубликованному техзаданию, по каждой дороге необходимо будет определить несколько параметров: ширину проезжей части и обочин, ровность покрытия, прочность дорожной одежды, коэффициент сцепления колеса с дорогой, состояние земляного полотна и элементов инженерного оборудования Необходимо будет также отметить водосбросные сооружения и дорожные знаки.

Диагностика подвергнется участок, протяженность которого больше 12 километров. На вышеописанные работы выделяет 60 миллионов рублей, а еще 4 - на паспортизацию 350 км дорог.