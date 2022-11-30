Наметилось падение: мэры Челнов и Казани упали в рейтинге градоначальников России

Мэры Набережных Челнов и Казани Наиль Магдеев и Ильсур Метшин опустились на позицию в рейтинге российских градоначальников за октябрь-ноябрь 2022 года, подготовленном центром информационных коммуникаций "Рейтинг" вместе с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

По итогам августа-сентября челнинский мэр был седьмым, сейчас он занимает восьмую стройчку рейтинга мэров. Ильсур Метшин был вторым в рейтинге, его сместили на третье место.

Многих мэров "потеснил" поднявшийся в рейтинге мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.