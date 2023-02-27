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Накроет не по-детски: ученые рассказали, какие города в РФ атакует сильнейшая магнитная буря и что делать жителям Казани

В каких городах РФ ожидаются магнитные бури и будет ли плохо жителям Казани
Накроет не по-детски: ученые рассказали, какие города в РФ атакует сильнейшая магнитная буря и что делать жителям Казани

Фото: sibmama.ru

Сегодня, 27 февраля, началась сильнейшая магнитная буря, которая, по данным ученых, в большей мере накроет несколько российских городов. В зону особого риска попали Москва, Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

"Пять часов назад к Земле прилетел выброс с Солнца, 3 часа назад начались яркие сияния, а 1 час назад уровень геомагнитной бури достиг "G2" (это средняя буря)", – говорится в телеграм-канале "AstroAlert | Наблюдательная астрономия".

По данным Федерал Пресс, в зоне действия магнитной бури вероятно ухудшение состояния метеозависимых людей, сердечников, пожилых и беременных. Возможны сбои в работе точного оборудования. Людям группы риска лучше оставаться дома и провести день в покое. При ухудшении состояния следует вызвать скорую помощь.

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