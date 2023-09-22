Наиболее удачные реализуют: жители Казани могут предложить идеи наполнения территории под Миллениумом

Жители Казани могут предложить идеи по наполнению территории под мостом Миллениум

В лектории Присутственных мест Казанского Кремля проведут воркшоп «Концептуальное наполнение территории под мостом Миллениум», для участия в котором необходимо зарегистрироваться. Число мест ограничено.

На мероприятии будут работать восемь команд - каждая по пять человек. Организаторами будут сформированы группы из представителей городских проектов и тех, кто оставил онлайн-заявку. Участники смогут узнать от экспертов вводные данные, на основе которых уже продумают проекты.

Казанцы также смогут предложить общую концепцию пространства, оформление опор моста или событийную программу на сезон 2023/2024, в которой принять участие могли бы городские проекты. Инициативы будут оценивать эксперты, среди которых представители администрации Казани, Института развития городов РТ и Дирекция арков и скверов Казани. Наиболее удачные концепции будут реализованы мэрией.