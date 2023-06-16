Наиболее часто - в сфере IT и строительства: в Казани 80% работодателей увеличили зарплату за последний год

80% работодателей Казани увеличили зарплату сотрудникам за год

В Казани большая часть работодателей подняли зарплату своим сотрудникам за последний год, о чем стало известно из исследования SuperJob.

Сообщается, что зарплату повысили примерно 80% работодателей Казани. Чуть меньше полугода назад зарплата была проиндексирована 49%.

Специалисты отметили, что на 18% чаще поступают сообщения о пересмотре заработных платы в компаниях малого бизнеса. Если сравнивать с крупным, этот показатель составляет 60% и 42% соответственно.

Наиболее часто заработную плату поднимают компании в сфере IT и строительства. За последний год заработные платы были проиндексированы на 29% и 24% соответственно.