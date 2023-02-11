"Находятся в шоковом состоянии": мобилизованные из Татарстана записали отчаянное обращение с мольбой о помощи из зоны СВО

Власти Татарстана прокомментировали запись, на которой мобилизованные из Татарстана просят о помощи

В Сети появилось видео, на котором военные, представляясь мобилизованными из Татарстана, возмущаются, что им заменили воинские специальности и передали их в ведение ДНР. При этом никакой подготовки у вчерашних водителей и поваров нет, нет амуниции, оружия.

Как пишет 116.RU, жены мужчин с видеокадров подтвердили, что на видео действительство их супруги, татарстанцы, которые отправились в зону СВО в ходе осенней частичной мобилизации.

В кадре около 20 мужчин, которые утверждают, что они из Татарстана. Мужчины рассказали, что во время боевых задач уже есть потери, жалуются на командование. Подчеркивают, что они не прятались от мобилизации, но теперь остро нуждаются в техническом оснащении, в помощи.

В своем видео мобилизованные обращаются к президенту России Владимиру Путину, главе Татарстана Рустаму Минниханову и главе Чечни Рамзану Кадырову.

В свою очередь обращение мобилизованных правительство Татарстана действительно получило. Об этом в беседе с Inkazan заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

После этого супруги мобилизованных сообщили, что дело сдвинулось с мертвой точки, и мужчин вывезли с линии соприкосновения.