Надвигается атмосферный фронт: в предстоящие выходные в Татарстан придет похолодание

В Татарстан в предстоящие выходные придет похолодание

После довольно теплой, почти настоящей весенней, недели в Татарстане в предстоящие выходные стоит ожидать похолодания, заявили в республиканском Гидрометцентре.



18 марта, в субботу, вероятны осадки - мокрый снег и снег обычный, местами даже могут быть метели. Ночью похолодает до - 4 градусов, днем будет от -1 до +3 градусов.

19 марта, в воскресенье, под влиянием атмосферного фронта осадки будут маловероятны. Ночью похолодает до - 11 градусов, днем будет от -1 до +3 градусов.

В понедельник, 20 марта, осадки также маловероятны. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов ниже нуля в ночное время и от 1 до 6 градусов тепла днем.

Потеплеет во вторник, 21 марта. Пройдут дожди, днем будет до +8 градусов.