В Казани начальник отдела полиции "Вишневский" задержан сотрудниками УСБ по подозрению в получении взятки

В Казани сотрудниками Управления собственной безопасности задержан начальник отдела полиции "Вишневский" Вячеслав Кочетов.

Предварительно, речь идет о взятке в размере в 50 тысяч рублей. Разработку и задержание главы ОП провели сотрудники Управления собственной безопасности МВД по РТ.

В настоящее время Кочетов находится в изоляторе временного содержания.

Других подробностей пока не сообщается.