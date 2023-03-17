Начальник казанского отдела полиции "Вишневский" Кочетов задержан УСБ по подозрению в получении взятки
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В Казани сотрудниками Управления собственной безопасности задержан начальник отдела полиции "Вишневский" Вячеслав Кочетов.
Предварительно, речь идет о взятке в размере в 50 тысяч рублей. Разработку и задержание главы ОП провели сотрудники Управления собственной безопасности МВД по РТ.
В настоящее время Кочетов находится в изоляторе временного содержания.
Других подробностей пока не сообщается.