На жителя Казани возбудили уголовное дело за ограбление 11-летнего ребенка

В Казани на 35-летнего мужчину возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. Мужчина в качестве жертвы выбрал 11-летнего ребенка. По данным Следкома РТ, 35-летний казанец находился у одного из домов на улице Кайбицкой.

Он подкараулил мальчика и пригрозил расправой.

"Открыто похитил сотовый телефон малолетнего, причинив ему материальный ущерб на сумму 10 тыс. рублей", — говорят следователи.

Сейчас решается вопрос о том, какой будет мера пресечения. Расследование продолжается.

