На жителя Казани возбудили уголовное дело за ограбление 11-летнего ребенка

На жителя Казани возбудили уголовное дело после того, как он ограбил 11-летнего ребенка
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В Казани на 35-летнего мужчину возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия. Мужчина в качестве жертвы выбрал 11-летнего ребенка. По данным Следкома РТ, 35-летний казанец находился у одного из домов на улице Кайбицкой.
Он подкараулил мальчика и пригрозил расправой.
"Открыто похитил сотовый телефон малолетнего, причинив ему материальный ущерб на сумму 10 тыс. рублей", — говорят следователи.
Сейчас решается вопрос о том, какой будет мера пресечения. Расследование продолжается.