На защиту коммуникаций из-за строительства метро Казани потратят 707 млн рублей

В Казани на защиту инженерных коммуникаций в зоне строительства второй линии метро было выделено более 707 млн рублей. Работы затронут участок от станции «Фучика» до «Сахарова». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.



По условиям контракта, рабочим необходимо будет удалить зеленую растительность, компенсировать вырубленные деревья, заняться наружными водоснабжающими сетями, земляными работами, ливневыми системами и канализацией. Также подрядчику предстоит переместить сети связи и электроснабжения.



Для обеспечения проезда автомобилей на время работ будет создан временный проезд. Кроме того, победитель тендера также обязуется озеленить область после завершения проекта. Срок окончания работ намечен на зиму 2024 года.Заказчиком проекта является ГБУ «Главстрой РТ», а финансирование выноса сетей осуществляется за счет бюджета республики.