В Казани возле алкомаркета неизвестные напали на курьера и попытались отобрать пакет с продуктами

Минувшей ночью в Казани на улице Рауиса Гареева двое неизвестных напали на курьера. Мужчины у алкомаркета попытались отобрать у доставщика пакет с продуктами, пишет "Татарстан-24".

Пакет курьер нес в магазин. Парень исправно исполнял свои служебные обязанности и пакет не отдал, несмотря на то, что его достаточно сильно избили. Курьер написал на агрессоров заявление в полицию.

Идет разбирательство. Как пишут в соцсетях горожане, двоим мужчинам, видимо, не хватило на закуску, а потому они и решились на такой поступок.