На время проведения форума KazanForum в Казани ограничат движение электросамокатов и велосипедов

В период с 18 по 19 мая в Казани будет под запретом прокат электросамокатов и велосипедов в местах, где проводятся мероприятия международного форума "Россия — исламский мир: KazanForum 2023". Лю этом проинформировали в городском комитете по транспорту.

На период форума в городе запрещено движение электросамокатов и велосипедов в местах проведения мероприятий.

Также запретили парковкк электросамокатов и велосипедов.

Мероприятия KazanForum проходят на площадках МВЦ "Казань Экспо", агропромпарка "Казань", в "Корстоне", Казанской ратуше.