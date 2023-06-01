На въезде в Зеленодольск планируется построить "Городские термы"
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В Зеленодольске задумали строительство филиала популярной франшизы "Городские термы", которая представляет собой курорт с подогреваемыми бассейнами и саунами. Об этом проинформировал собственник будущего места отдыха Станислав Яковлев.
"Территориально курорт расположится на въезде в город рядом с жилым комплексом "Акварели"", — уточнил Яковлев.
Площадь участка под объект составляет 0,7 га, инвестиции в проект составят порядка 180 миллионов рублей. Открытие планируется провести в конце 2024 года.