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На въезде в Зеленодольск планируется построить "Городские термы"

В Зеленодольске до 2025 года построят круглогодичный курорт «Городские термы» за 180 млн
На въезде в Зеленодольск планируется построить "Городские термы"

Фото: открытые источники

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В Зеленодольске задумали строительство филиала популярной франшизы "Городские термы", которая представляет собой курорт с подогреваемыми бассейнами и саунами. Об этом проинформировал собственник будущего места отдыха Станислав Яковлев.

"Территориально курорт расположится на въезде в город рядом с жилым комплексом "Акварели"", — уточнил Яковлев.

Площадь участка под объект составляет 0,7 га, инвестиции в проект составят порядка 180 миллионов рублей. Открытие планируется провести в конце 2024 года.

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