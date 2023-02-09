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"На Вашингтон": "САРМАТмобиль" из Казани шокирует гаишников и жителей Белгорода

"На Вашингтон": "САРМАТмобиль" из Казани шокирует гаишников и жителей Белгорода

Фото: соцсети

Жители Белгорода оказались не готовы к тому, что ранее уже видели жители Казани. Их поразил необычный автомобиль, который сейчас перемещается по их городу.

"Девятка" переделана под "САРМАТ" - на крыше размещен большой муляж ракеты надписью "Вернуть лётные задания. На Вашингтон".

Помимо гигантской имитации ракеты на машине есть надписи "За суверенитет России", "САРМАТмобиль" (прим.: "Сармат" – российский ядерный ракетный комплекс), портрет Владимира Путина, георгиевская лента.

По данным "Газеты.ру", "САРМАТмобиль" принадлежит казанцу Равилю Гарифуллину, активисту НОД. Он приехал в Белгород из Казани, а ранее, когда был в Москве, сталкивался с душевными просьбами со стороны инспекторов ГИБДД: гаишники слезно умоляли не ездить по центру города, чтобы "не провоцировать общественность".

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