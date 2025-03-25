На улице Баумана в Казани продают особняк за 350 миллионов рублей

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже здания на улице Баумана в Казани. Объект площадью 900 кв. м оценили в 350 миллионов рублей.

Продавец утверждает, что дом был построен в XIX веке. В составе лота — 808 кв. м коммерческих помещений и участок площадью 850 кв. м. Здание в два этажа, с двумя отдельными входами, свободной планировкой и зоной, подходящей для уличной торговли.

Помещение можно адаптировать под ресторан, отель или офисы. Интересно, что ещё осенью 2023 года здание предлагалось за 60,5 млн рублей. Ранее оно находилось в собственности ООО «Баумана Рент», связанного с Робертом Мусиным — бывшим главой «Татфондбанка».

До выставления на продажу в здании работали развлекательный центр Big Funny с аттракционами и квестами, а также кафе вьетнамской кухни Saigon, пишет inkazan.