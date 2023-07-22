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На трассе в Татарстане в аварии с грузовиком погибли двое детей: семья ехала на море

На трассе в Татарстане в аварии с грузовиком погибли двое детей: семья ехала на море
На трассе в Татарстане в аварии с грузовиком погибли двое детей: семья ехала на море

Фото: ГИБДД РТ

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На 176-м километре дороги Казань-Оренбург в ДТП с грузовиком погибли двое детей. Столнулись легковой Renault с грузовиком Scania. Об этом проинформировали в республиканской ГИБДД.

Все случилось сегодня, 22 июля, рано утром около 5:30. Девушка за рулем легковой иномарки на выезде со второстепенной дороги столкнулась с фурой.

Погибли дети 2009 и 2011 годов рождения, смерть наступила на месте аварии. Еще один ребенок 2011 года рождения госпитализирован с травмами.
Известно, что семья ехала отдыхать на море.

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