На трассе М7 в РТ приостановят движение для установки надземного перехода

На трассе Казань-Челны 18 и 19 ноября будет приостановлено движение из-за необходимости проведения монтажных работ по обустройство надземного пешеходного моста.

В частности, ограничение будет действовать в Пестречинском районе у села Никольское. Движение транспорта в указанные даты будут регулировать только по одной полосе в каждом направлении. В сторону Москвы движение ограничат с 1:00 до 3:00 19 ноября, в направлении Уфы ограничат движение в такое же время, но уже 20 ноября.