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На трассе М-7 под Казанью в смертельной аварии с фурой погибла женщина

На М-7 под Казанью иномарка столкнулась с фурой, в аварии погибла женщина
На трассе М-7 под Казанью в смертельной аварии с фурой погибла женщина

Фото: inkazan.ru

Сегодня, 21 февраля, на трассе М-7 в Зеленодольском районе Республики Татарстан женщина погибла в результате столкновения с фурой. Подробности сообщили в ГИБДД Татарстана.

Смертельная авария произошла на 782 км трассы. По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat 1970 года рождения не выбрала безопасную скорость, выехала на встречку и столкнулась с грузовым Iveco.

В результате управлявшая легковушкой женщина скончалась на месте ДТП.

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