На трассе М-7 под Казанью в смертельной аварии с фурой погибла женщина
Фото: inkazan.ru
Сегодня, 21 февраля, на трассе М-7 в Зеленодольском районе Республики Татарстан женщина погибла в результате столкновения с фурой. Подробности сообщили в ГИБДД Татарстана.
Смертельная авария произошла на 782 км трассы. По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat 1970 года рождения не выбрала безопасную скорость, выехала на встречку и столкнулась с грузовым Iveco.
В результате управлявшая легковушкой женщина скончалась на месте ДТП.