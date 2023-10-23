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На трассе М-12 могут установить видеокамеры

На трассе М-12 могут установить видеокамеры

Фото: открытые источники

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На платной автотрассе М-12 от Москвы до Казани могут поставить камеры видеонаблюдения за нарушениями ПДД. Сейчас эта трасса - единственная в стране, которая не имеет комплексов автоматической фиксации нарушений, с таким заявлением выступили в "Автодоре".

Но есть и хорошая новость - скоростной лимит на дороге могут увеличить с 110 километров в час до 130. Это станет возможно после урегулирования правовой стороны вопроса.

"Все зависит от нас, водителей, как мы будем соблюдать ПДД. Если будем безобразничать, будет расти количество ДТП, в том числе со смертельными случаями, то будем камеры ставить. Как будем ездить, так и будем управлять этой дорогой", - отметил гендиректор "Автодора", его цитирует "Ъ".

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