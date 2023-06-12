Новости Казани
· Регина Шигабетдинова

На территории Казани обнаружено редкое растение

В столице Татарстана найдено более 100 экземпляров редкого растения
На территории Казани обнаружено редкое растение

Фото: dachnik0ff.ru

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В Казани экоактивисты нашли свыше 100 экземпляров редкого растения. В поселке Мирный обнаружен пальчатокоренник мясо-красный, также известный как лесная орхидея.

Редкое и красивое растение не растет в искусственной среде. Экоактивист Тимур Ескараев заявил, что с единомышленниками они намерены призвать власти сделать территорию обнаружения растения особо охраняемой, передает ИА «Татар-информ».

Ранее единичные экземпляры пальчатокоренника были найдены на территории Русско-Немецкой Швейцарии.

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