На Татарстан опять надвигаются сильные морозы: все начнется уже завтра, 17 января

В Татарстане во вторник, 17 января, ожидается холодная погода с небольшими осадками. Об этом сообщил республиканский Гидрометцентр.

Облачность будет переменной, осадков ночью не ожидается, однако утром и днем местами возможен небольшой снег. На дорогах будет скользко

Ночью температура воздуха упадет до 14-19 градусов ниже нуля, при прояснениях — до -22. Днем ожидается 8-13 градусов мороза.

В Казани в течение суток также будет переменная облачность и без осадков. Ночью в столице Татарстана похолодает до 14-16 градусов, при прояснениях — до -19 градусов. Днем ожидается 9-11 градусов ниже нуля.