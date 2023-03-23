"На таких мир держится": Татарстан проводил в последний путь погибшего в СВО добровольца Ленара Вафина

В Татарстане простились с погибшим в СВО добровольцем Ленаром Вафиным

В Нурлате простились с погибшим в зоне спецоперации земляком, добровольцем Ленаром Вафиным. Мужчина погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения военной спецоперации на Украине.