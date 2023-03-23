"На таких мир держится": Татарстан проводил в последний путь погибшего в СВО добровольца Ленара Вафина
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В Нурлате простились с погибшим в зоне спецоперации земляком, добровольцем Ленаром Вафиным. Мужчина погиб при выполнении воинского долга в зоне проведения военной спецоперации на Украине.
"Мы прощаемся с мужественным защитником нашего Отечества. На таких парнях держится мир и покой нашей страны, великой России", – отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, который приехал проститься с добровольцем.